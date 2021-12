Calcio | Serie A 2021-2022 | Genoa-Sampdoria 1-3 Ai blucerchiati il derby della Lanterna

(Di sabato 11 dicembre 2021) Oggi, venerdì 10 dicembre, ilin Italia ha visto scattare la diciassettesima giornata del girone di andataA 2020-: nell’unico incontro delle ore 20.45 laha vinto per 1-3 ilgiocato, sulla carta, in casa del. Nel primo tempo ipassano subito a condurre: al 7? Gabbiadini anticipa i difensori e sfrutta al meglio il cross di Candreva per siglare l’1-0, score con cui si va al riposo senza ulteriori sussulti nella prima frazione, colmai pericoloso. Nella ripresa è Caputo a prendersi la scena, dapprima segnando al 49? la rete del 2-0 e poi servendo a Gabbiadini al 67? la palla per chiudere il match con il gol del 3-0. A ...

La Sampdoria vince il derby della Lanterna 3 - 1 e mette seriamente nei guai il Genoa. A Marassi decidono il gol di Gabbiadini e la rete di Caputo, che permettono ai blucerchiati di salire a 18 punti ...Fagioli e Strizzolo si divertono tra gol e assist, Zanimacchia cala il jolly e la Cremonese vola in casa. Pecchia batte 3 - 2 il Crotone e balza a 29 punti, a - 3 dal Pisa (di scena domenica contro il ...Oggi, venerdì 10 dicembre, il calcio in Italia ha visto scattare la diciassettesima giornata del girone di andata della Serie A 2020-2021: nell'unico incontro delle ore 20.45 la Sampdoria ha vinto per ...Tante volte i risultati non sono stati belli ma i ragazzi questa sera meritavano questa soddisfazione che farà parlare di calcio domani e non di altro".