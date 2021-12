Atalanta, ciao ciao Champions: con rabbia, ma anche orgoglio (Di venerdì 10 dicembre 2021) Che faccia avrà un allenatore che ha appena visto la sua squadra uscire dalla Champions? Magari, direbbe De Gregori, una faccia che ricorda il crollo di una diga. Come del resto i 13.176 spettatori presenti al Gewiss Stadium, togliamone pure quasi un centinaio, cioè gli spagnoli raccolti in tribuna e anche abbastanza rumorosi, loro invece molto felici. I nostri? Delusi, è normale. Si potrebbe sintetizzare, parafrasando il titolo di un libro: la rabbia e l’orgoglio. rabbia per il risultato, come no… Perché in tanti ci credevamo, forse un po’ tutti. Con qualche distinguo, ovvio. Te la giochi con i vincitori dell’Europa League, non con una squadretta qualsiasi: andranno maluccio nella Liga, ma forse hanno più la testa alla coppa. E poi si gioca in Champions, dove ogni minimo errore lo ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 dicembre 2021) Che faccia avrà un allenatore che ha appena visto la sua squadra uscire dalla? Magari, direbbe De Gregori, una faccia che ricorda il crollo di una diga. Come del resto i 13.176 spettatori presenti al Gewiss Stadium, togliamone pure quasi un centinaio, cioè gli spagnoli raccolti in tribuna eabbastanza rumorosi, loro invece molto felici. I nostri? Delusi, è normale. Si potrebbe sintetizzare, parafrasando il titolo di un libro: lae l’per il risultato, come no… Perché in tanti ci credevamo, forse un po’ tutti. Con qualche distinguo, ovvio. Te la giochi con i vincitori dell’Europa League, non con una squadretta qualsiasi: andranno maluccio nella Liga, ma forse hanno più la testa alla coppa. E poi si gioca in, dove ogni minimo errore lo ...

