Un altro incubo. "Italiani presto in pensione a 71 anni" (Di giovedì 9 dicembre 2021) L'Ocse prevede e propone per l'Italia l'aumento dell'età di pensionamento a 71 anni per coprire il deficit del sistema pensionistico, che porta, per gli Italiani, a una spesa per le pensioni al 15,4% del Pil, percentuale di punta dei Paesi Ocse Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 dicembre 2021) L'Ocse prevede e propone per l'Italia l'aumento dell'età di pensionamento a 71per coprire il deficit del sistema pensionistico, che porta, per gli, a una spesa per le pensioni al 15,4% del Pil, percentuale di punta dei Paesi Ocse

Ultime Notizie dalla rete : altro incubo Cani in mostra Il cane seduto aspetta che il tempo passi, ovvero che ad uno spazio ne subentri un altro. Il cane ... Non è però una nera ombra di cane, che sarebbe stigma del maligno o incubo; ma una benevola e ...

"A chi parla Berlusconi sul Reddito" Patuanelli e l'incubo grillino per il Quirinale: occhio ai peones Tornando alla galassia grillina, resta sul campo l'ipotesi che Giuseppe Conte voglia il voto anticipato , se non altro per decidere chi sarà in parlamento in futuro con lui capo politico. '...

Il Covid colpisce anche il Leicester: in sette saltano il Napoli Dopo il Tottenham, anche il Leicester deve convivere con l'incubo contagi. Rodgers: Alcuni sono positivi, altri lasciati a causa per precauzione.

