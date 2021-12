Splinter Cell | il nuovo gioco sarebbe open world come Halo Infinite

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Tra i vari rumor che muovono le speranze dei fan verso undi, un insider sembra proporre quello di unsimile alUbisoft sembra decisa ad espandere sempre più i mondi dei suoi giochi: basti pensare all’evoluzione che è stata intrapresa nei riguardi di Assassin’s Creed con Origins, Odyssey e Valhalla. Questi titoli hanno delle mappe molto espanse in contrasto ai titoli precedenti, e nonostante alcuni fan di vecchia data non abbiano apprezzato il cambiamento, sono comunque giochi che hanno ricevuto un’accoglienza complessivamente positiva dalla community videoludica. Pare che questo tipo di evoluzione si andrà ad applicare anche nei futuri titoli dell’azienda, e tra essi c’è un’opera attesa da tempo e che ...

A pochi mesi di distanza dalla clamorosa indiscrezione di VGC, che lo scorso 19 ottobre ha rivelato in esclusiva la possibile produzione di un nuovo videogioco di, sono finalmente arrivati i primi dettagli sul titolo, per cortesia del noto insider Tom Henderson. Secondo quanto rivelato dal leaker, il nuovo progetto in sviluppo presso Ubisoft ...Non è la prima volta che sentiamo possibili conferme su un nuovo gioco della saga diin sviluppo. Gli appassionati delle avventure di Sam Fisher hanno chiesto a lungo e a gran voce un nuovo capitolo, e a quanto pare Ubisoft sarebbe pronta ad accontentare i fan. In attesa ...Dopo 8 anni dall’uscita dell’ultimo capitolo principale della serie, i fan di Splinter Cell stanno attendendo con ansia un possibile revival della serie videoludica… Leggi ...Tra i vari rumor che muovono le speranze dei fan su un nuovo gioco di Splinter Cell, un insider parla di un open world simile a Halo Infinite.