La fine delle sigarette? La Nuova Zelanda mira a creare una nuova generazione libera dal

Il governo neozelandese vuole scardinare la cultura del fumo nel suo Stato e per farlo, aumenterà di anno in anno l'età legale per acquistare il fumo, in modo da avere una nuova generazione di persone libere dal tabacco.

Ultime Notizie dalla rete : fine delle Ucraina - Russia, dalla Crimea al Donbass: le origini della crisi militare ... il 7 aprile 2014 viene autoproclamata la Repubblica popolare di Donetsk, mentre a fine mese è il ... dei programmi sociali, e anche della vita della maggior parte delle persone che abitano queste zone".

Fine vita: approvato dalle Commissioni il disegno di legge, in aula il 13 dicembre Anche se alla fine il centrodestra resta compatto e senza distinzioni tra chi è in maggioranza e ... di necessaria mediazione, siamo soddisfatti perché è un buon testo" commentano i presidenti delle ...

Fine vita, ok al testo: il 13 dicembre in aula Camera. Non punibili casi retroattivi La data da cerchiare in rosso sul calendario è il 13 dicembre. È il giorno in cui il testo sul Fine vita arriverà nell'aula di Montecitorio, dopo un lungo e ...

Fine vita, ok commissioni a ddl. Lunedì il testo alla Camera Tra gli emendamenti la non punibilità retroattiva per i medici e il personale sanitario, e l'obiezione di coscienza ...

