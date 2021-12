La Cia fa accordi con i privati per vincere la guerra tech

Leggi su formiche

(Di giovedì 9 dicembre 2021) “Le forze cibernetiche e le altre minacce che affrontiamo nel panorama digitale sono impressionanti e stanno cambiando la natura stessa del settore dell’intelligence”. Parole di Jennifer Ewbank, vicedirettore della Cia per l’innovazione digitale, intervenuta alla Cipher Brief Threat Conference. L’agenzia, ha spiegato è “alle prese con come gestire l’esplosione del volume e della varietà dei dati alimentati dal cambiamento tecnologico”. Effetti di trasformazione identici a quelli registrati sul commercio globale e l’economia. Sei anni fa, ha raccontato in un discorso ricco di aneddoti, la Cia ha istituto una nuova direzione, quella per l’innovazione digitale che oggi lei guida. Perché le trasformazioni tecnologiche “rappresentano un pericolo reale per la nostra sicurezza nazionale ed economica”. “Cina, Russia, Iran, Corea del Nord rimangono i primi avversari”, ha continuato. “Ognuno ...