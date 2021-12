Fellow di X Factor 2021 | chi è | età | Mika | significato | canzoni | di dov’è | Instagram

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Tutto pronto per l’ultimo appuntamento di X. Tra i finalisti anche, giovane cantante che partecipa nei Roster di. Fellox di X: chi è, età, inedito, di, all’anagrafe Federico Castello, ha 21 anni, è nato ad Asti e vive a Torino. Perché questo nome d’arte? In realtà, aggiungendo la “w” a una parte del suo nome, si costruisce la parola “” che in inglese significa “compagno di vita”.ha iniziato a fare musica quando aveva 8 anni insieme al nonno: cantavano nelle sagre di paese e da quel momento non ha mai smesso di cantare. CLICCA QUI PER SAPERE DI PIU’ SUDI XAlle Audizioni il giovane si è presentato ai ...

Baltimora, Bengala Fire, Fellow e gIANMARIA: sono loro i quattro artisti a contendersi la vittoria di X Factor 2021.

Fellow è il nome d'arte di Federico Castello, classe 2000 e originario di Asti, è lui il finalista di X Factor 2021 in gara con Mika. Fellow, gIANMARIA, Baltimora ed i Bengala Fire sono i quattro finalisti che questa sera si contenderanno la vittoria. I Coldplay saranno ospiti a X Factor nella finale, proprio come i Maneskin. Chris Martin a Rtl 102.5 ha detto: "Volevamo suonare una loro canzone, ma abbiamo scoperto che la suoneranno anche loro". X Factor 2021, la finale in diretta: Baltimora, Bengala Fire, Fellow, gIANMARIA, chi sarà il vincitore? Due sorprese straordinarie sul palco del Mediolanum Forum.