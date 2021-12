Covid, Unicef: “Per i bambini la pandemia è la più grande crisi globale” (Di giovedì 9 dicembre 2021) La peggiore crisi per i bambini da 75 anni, così l’Unicef ha definito il Covid. Il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, nel giorno dell’anniversario della sua fondazione, ha promosso un rapporto dedicato proprio ai danni provocati dalla pandemia sui giovani, che hanno visto retrocedere ogni misura di progresso. “Il Covid ha colpito i bambini in una misura senza precedenti, diventando la peggiore crisi per i bambini che l’Unicef abbia visto nei suoi 75 anni di storia”, scrive l’Unicef nel suo rapporto, aggiungendo: “Si stima che un numero impressionante di 100 milioni di bambini in più ora vivano in povertà multidimensionale a causa della pandemia, un aumento del ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 dicembre 2021) La peggioreper ida 75 anni, così l’ha definito il. Il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, nel giorno dell’anniversario della sua fondazione, ha promosso un rapporto dedicato proprio ai danni provocati dallasui giovani, che hanno visto retrocedere ogni misura di progresso. “Ilha colpito iin una misura senza precedenti, diventando la peggioreper iche l’abbia visto nei suoi 75 anni di storia”, scrive l’nel suo rapporto, aggiungendo: “Si stima che un numero impressionante di 100 milioni diin più ora vivano in povertà multidimensionale a causa della, un aumento del ...

