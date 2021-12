Cosa aspettarsi dalla finale di X Factor (Di giovedì 9 dicembre 2021) È davvero il momento della verità di X Factor 2021: chi vincerà, tra i finalisti Baltimora, Bengala Fire, Fellow, gIANMARIA? La resa dei conti è arrivata per tutti, e Ludovico Tersigni conduce la finalissima di X Factor 2021 dal Mediolanum Forum di Assago, in diretta su Sky giovedì 9 dicembre, in streaming su Now e in chiaro su TV8. Con l'eliminazione di Erio (che era stato dato addirittura per vincitore nei pronostici iniziali del talent) al termine della semifinale, la situazione dei concorrenti si è uniformata. Ciascun giudice arriva alla finale con un solo cantante nel roster: i Bengala Fire per Manuel Agnelli, Baltimora per Hell Raton, gIANMARIA per Emma e Fellow per Mika. La sfida, adesso, è decisiva: chi di loro sarà il vincitore di X Factor 2021? X Factor 2021, la scaletta ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 9 dicembre 2021) È davvero il momento della verità di X2021: chi vincerà, tra i finalisti Baltimora, Bengala Fire, Fellow, gIANMARIA? La resa dei conti è arrivata per tutti, e Ludovico Tersigni conduce la finalissima di X2021 dal Mediolanum Forum di Assago, in diretta su Sky giovedì 9 dicembre, in streaming su Now e in chiaro su TV8. Con l'eliminazione di Erio (che era stato dato addirittura per vincitore nei pronostici iniziali del talent) al termine della semi, la situazione dei concorrenti si è uniformata. Ciascun giudice arriva allacon un solo cantante nel roster: i Bengala Fire per Manuel Agnelli, Baltimora per Hell Raton, gIANMARIA per Emma e Fellow per Mika. La sfida, adesso, è decisiva: chi di loro sarà il vincitore di X2021? X2021, la scaletta ...

