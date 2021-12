Caserta: “Non dovremo sbagliare approccio, abbiamo margini notevoli” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Conferenza stampa della vigilia per Fabio Caserta. Domani sera il suo Benevento sarà ospite della Ternana per provare a inanellare la quarta vittoria di fila. Le parole del tecnico che ha presentato il match affrontando i vari temi caldi del pre-gara: Condizione e tattica – “La squadra dopo il Pordenone era un po’ stanca a causa dei tre impegni in una settimana, me lo aspettavo. Hanno recuperato tutti bene ma valuterò come faccio sempre solo all’ultimo chi schierare e chi può darmi qualcosa in più a gara in corso” Ternana – “Al di là dell’avversario dovremo essere bravi ad approcciare bene. La Ternana è venuta fuori dopo un avvio complesso, ha elementi importanti e sta facendo un ottimo campionato”. Letizia e Foulon – “Hanno ancora qualche giorno di stop da smaltire, devono allenarsi a parte ma spero di contare ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Conferenza stampa della vigilia per Fabio. Domani sera il suo Benevento sarà ospite della Ternana per provare a inanellare la quarta vittoria di fila. Le parole del tecnico che ha presentato il match affrontando i vari temi caldi del pre-gara: Condizione e tattica – “La squadra dopo il Pordenone era un po’ stanca a causa dei tre impegni in una settimana, me lo aspettavo. Hanno recuperato tutti bene ma valuterò come faccio sempre solo all’ultimo chi schierare e chi può darmi qualcosa in più a gara in corso” Ternana – “Al di là dell’avversarioessere bravi ad approcciare bene. La Ternana è venuta fuori dopo un avvio complesso, ha elementi importanti e sta facendo un ottimo campionato”. Letizia e Foulon – “Hanno ancora qualche giorno di stop da smaltire, devono allenarsi a parte ma spero di contare ...

Advertising

anteprima24 : ** #Caserta: 'Non dovremo sbagliare approccio, abbiamo margini notevoli' ** - Esterin62237731 : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO??????????338 3558497 leggete?? SPINO,NON ALZA LO SGUARDO ?? NON CHIEDE NULLA SE NON UNA CASA E L' AMORE CHE NON H… - DanielaPF75 : RT @massimosandal: @isabubu @chiadegli A Caserta per esempio 500 persone sono andate via perché non volevano Moderna. - Lucrezia_lu00 : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO??????????338 3558497 leggete?? SPINO,NON ALZA LO SGUARDO ?? NON CHIEDE NULLA SE NON UNA CASA E L' AMORE CHE NON H… - oliva_susy : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO??????????338 3558497 leggete?? SPINO,NON ALZA LO SGUARDO ?? NON CHIEDE NULLA SE NON UNA CASA E L' AMORE CHE NON H… -