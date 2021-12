Calciomercato Juve | i nomi sul taccuino di Cherubini per il dopo Ramsey

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Mercato: la dirigenza bianconera punta a trovare un sostituto valido per Aaronper gennaio. Ecco i possibiliIl mercato di gennaio è alle porte ed è notizia di oggi che i rapporti con Aaronsiano ormai ai minimi storici. Il centrocampista gallese dovrebbe lasciare il club, che è già alla ricerca di un sostituto in quella zona di campo. Isulla lista disono diversi, dai due centrocampisti del Borussia Monchengladbach Zakaria e Koné, da tempo accostati al club bianconero. Un’indiscrezione di oggi ha aperto al possibile arrivo in prestito dell’olandese Wijnaldum dal PSG, ma l’ingaggio (superiore ai 9 milioni di euro) è un ostacolo importante. Ormai lontano dallantus il talento del Monaco Tchouamenì, che sembra essere ...

Juventus, assalto dell'Arsenal. Arteta avrebbe individuato il rinforzo per la sua squadra proprio nei bianconeri. Si chiude a 25 milioni L'Arsenal sarebbe pronto all'assalto a gennaio. ...2 Un'altra giornata complicata per la Juventus in Borsa , in un periodo ovviamente condizionato dalle note vicende che riguardano il club bianconero in tema di plusvalenze ed in merito alle indagini ...Un fuoriclasse di livello mondiale alla Juve nel mercato di gennaio? Ecco l'ultima, enorme indiscrezione svelata in queste ore da Sky Sports ...Nel corso del match tra Juventus e Malmo, Bernardeschi ha fornito un assist al bacio, di incredibile bellezza. Il suo futuro però è ancora in bilico ...