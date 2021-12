Antitrust:multa 1,12mld ad Amazon,abuso posizione dominante (Di giovedì 9 dicembre 2021) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di oltre 1 miliardo di euro (1.128.596.156,33) alle società Amazon Europe Core S.à r.l., Amazon Services Europe S.à r.l., ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 dicembre 2021) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di oltre 1 miliardo di euro (1.128.596.156,33) alle societàEurope Core S.à r.l.,Services Europe S.à r.l., ...

Advertising

repubblica : L'Antitrust multa Amazon per oltre un miliardo: discriminati i venditori che non si servono dei suoi servizi di log… - MediasetTgcom24 : Abuso di posizione dominante: l'Antitrust Ue multa Amazon per oltre 1,2 miliardi #amazon - ciropellegrino : Multa di oltre 1 miliardo e 128 milioni di euro ad #Amazon da Antitrust italiana per abuso di posizione dominante. #Buongiorno - Italia_Notizie : Amazon, maxi multa Antitrust da 1,1 miliardi per abuso di posizione dominante. “Ha danneggiato altri operatori di l… - marinellafly12 : RT @fattoquotidiano: Amazon, maxi multa Antitrust da 1,1 miliardi per abuso di posizione dominante. “Ha danneggiato altri operatori di logi… -