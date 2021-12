Addio a Lina Wertmuller | aveva 93 anni

(Di giovedì 9 dicembre 2021)è morta stanotte, a Roma.93. La notizia è stata data sui social da un amico di famiglia. Accanto a lei c’erano la figlia e i suoi cari. Laè stata una delle più grandi registe del cinema italiano. Ha firmato pellicole memorabili, come «Mimì metallurgico ferito nell’onore», «Film d’amore e d’anarchia», «Pasqualino Settebellezze», «Travolti da un insolito destino…». Nel 2020, all’età di 92ricevuto l’Oscar alla carriera.esordito nella regia nel 1963, dopo aver lavorato come aiuto di Fellini ne «La Dolce Vita». La sua carriera è stata straordinaria. Nel 1977 è stata la prima regista donna a ricevere la nomination all’Oscar per «Pasqualino Settebellezze». L'articolo ilNapolista.

Esordisce sul grande schermo come segretaria di edizione in '...e Napoli canta!' di Armando Grottini (1953) e più avanti è aiuto regista di Federico Fellini