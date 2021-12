Tentato omicidio a Ischia, vittima ascoltata in ospedale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – ascoltata in ospedale la vittima del Tentato omicidio di una settimana fa ad Ischia, che ha parlato con il pubblico ministero titolare delle indagini. L’uomo, un 32enne di Forio, era stato ferito gravemente nel corso di una accesa lite dal cugino 25enne che gli aveva inferto un coltellata alla milza ed era stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Rizzoli dove era stato operato. Dopo essere rimasto una settimana in prognosi riservate le sue condizioni sono migliorate al punto di consentirgli di rispondere alle domande del magistrato, arrivato sull’isola ed accompagnato al nosocomio dai carabinieri del Nucleo Operativo che collaborano alle indagini. L’audizione dell’uomo presso ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –inladeldi una settimana fa ad, che ha parlato con il pubblico ministero titolare delle indagini. L’uomo, un 32enne di Forio, era stato ferito gravemente nel corso di una accesa lite dal cugino 25enne che gli aveva inferto un coltellata alla milza ed era stato ricoverato in gravi condizioni all’Rizzoli dove era stato operato. Dopo essere rimasto una settimana in prognosi riservate le sue condizioni sono migliorate al punto di consentirgli di rispondere alle domande del magistrato, arrivato sull’isola ed accompagnato al nosocomio dai carabinieri del Nucleo Operativo che collaborano alle indagini. L’audizione dell’uomo presso ...

