Scandalo party a Downing Street | si dimette portavoce di Johnson

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Cadono le prime teste dopo la diffusione di un video nel quale lo staff dilo scorso Natale scherzava riguardo ad un, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia. Allegra Stratton,del premier Borisper la conferenza Cop26, ha annunciato le sue dimissioni. In una dichiarazione letta tra le lacrime davanti alle telecamere, la Stratton si è scusata per l’atteggiamento assunto nel filmato, risalente al 20 dicembre dello scorso anno. In precedenza, intervenendo alla Camera dei Comuni,si era detto “furioso” riguardo al video, pur avendo avuto “ripetute rassicurazioni” sul fatto che non vi fu alcunnatalizio a, in barba alle regole di distanziamento in vigore ...

In precedenza, intervenendo alla Camera dei Comuni, Johnson si era detto "furioso" riguardo al video, pur avendo avuto "ripetute rassicurazioni" sul fatto che non vi fu alcunnatalizio a ...Due minuti dopo mezzogiorno il primo ministro Boris Johnson entra nella colma Camera dei Comuni e offre le sue scuse dopo lodeldi Natale organizzato dal suo staff l'anno scorso, ...Un presunto party dei dipendenti di Downing Street si sarebbe tenuto nel 2020, mentre il Regno Unito era in lockdown - Critiche anche per gli animali salvati dall'Afghanistan ...Boris Johnson si è scusato in Parlamento e la sua consigliera Allegra Stratton si è dimessa mercoledì in seguito alla polemica scoppiata per un party di Natale fra una quarantina di dipendenti di Down ...