Scacchi | Mondiale 2021 | Ian Nepomniachtchi | psicologia di un errore che lancia Magnus Carlsen

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Perché si commettono determinati errori negli, anche e soprattutto a livello di Grandi Maestri? La spiegazione non è univoca, ma la riflessione sorge dopo quanto accaduto nelle ultime due partite a Ian, che ha visto scivolare via tante speranze di vincere il matchconcon altrettanti svarioni decisivi. Nel confronto qui sopra mostrato, quello di ieri, il nono all’interno del match iridato contro l’attuale Campione del Mondo, le cose, fino alla ventisettesima mossa, non erano state poi così poco interessanti, anzi. Apertura Inglese, variante non scontata, che affonda le radici in Akiba Rubinstein e ancor più in David Bronstein, ecostretto a pensare a lungo. Tre quarti d’ora per undici mosse, per l’esattezza. Primo momento ...