Hard Times Beyond The Forbidden Doors

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Torniamo dopo diverso tempo a parlare di NWA e di cosa accade nella federazione guidata da Billy Corgan. Da Empowerrr e dallo Show per il 73° anniversario molti sono i fatti e i colpi di scena accaduti sul ring della federazione e fra POWERRR e i PPV. TheRoad to The Outlaw Abbiamo lasciato NWA 73° Anniversary con Murdoch che finalmente poneva fine al regno di di Aldis e coronava il suo percorso con la vittoria del Ten Pounds Of Gold, troviamo ancora Murdoch Campione, ma la strada di The Outlaw è lastricata di ostacoli. Il primo grosso ostacolo è arrivato alla fine di “Any Means Necessary”, quando Murdoch è stato attaccato da Mike Knox: l’Ex-WWE e TNA sì è mostrato un osso duro, ma Murdoch ad “2” è riuscito a batterlo, nella prima difesa titolata in un PPV NWA da quando è campione. Ma i ...

