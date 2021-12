(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Negli scorsi giorni,parlando con Jessica eaveva più volte manifestato il desiderio di ricevere un segnale da parte dellache stava frequentando al didella Casa del Gf Vip, spiegando di essere ancora intenzionata a costruire con questo uomo una relazione importante. Nelle ultime ore,è tornata nuovamente sull’argomento, questa volta parlando con Biagio D’Anelli, il quale ha confessato alla gieffina di essere preoccupato per le possibili ripercussioni che potrebbero esserci perdalla Casa. Biagio ha svelato all’influencer di aver parlato coninvitandolo a riflettere sui suoi sentimenti e prendere una decisione,a tal proposito ha spiegato che secondo lei non c’è bisogno di ...

L'attore aveva paventato l'ipotesi di abbandonare la casa del Grande fratelloperché troppo coinvolto dalla situazione creatasi con. " Devo tornare con i piedi per terra e cercare di ...Valeria Marini scettica sugli amori nati al Grande Fratello2021 e dice: "amori organizzati" Valeria Marini , parlando con Katia Ricciarelli ha detto una frase che in tanti hanno interpretato ...Gf Vip 6, Soleil Sorge: “Per Alex Belli non ho quel tipo di interesse. La persona che voglio è fuori di qui”. La concorrente ha svelato ...Il Grande Fratello Vip 2021sta continuando e la fine è prevista per la primavera inoltrata anche se in parecchi stanno già lamentando stanchezza e la voglia di tornare a casa. Alfonso Signorini, dal c ...