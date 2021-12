Egemonia culturale | il Primato torna in edicola e suona la sveglia agli intellettuali

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Roma, 8 dic – Dopo settimane trascorse tra ddl Zan, emergenza fascismo, dossieraggi, pseudo-inchieste, liste di proscrizione e tanto, tantissimo letame, il dibattito èto all’ordine del giorno: la sinistra ha l’, e la esercita; la destra, invece, gioca sempre e solo di rimessa, sperando di salvarsi in calcio d’angolo. Questa situazione è nota a tutti, ma pare che solo in pochi abbiano capito dov’è il problema: la colpa non è della sinistra, che ha militarizzato giornali, televisioni e accademie; la colpa è della destra, che della cultura se ne è sostanzialmente fottuta. Gli errori della destra Come spiega Adriano Scianca, in tanti anni di governo la destra ha al massimo ottenuto «qualche posticino rosicchiato nelle lottizzazioni in Rai, qualche talk show “sovranista”, qualche libro un po’ più audace nei ...