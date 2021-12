Australian Open 2022 | le entry-list del tabellone maschile e femminile Undici italiani al via

Advertising

pietroscogna : Australian Open 2022, entry list maschile: Djokovic c’è, sembra ormai certa la sua presenza a Melbourne - - OA_Sport : #AusOpen Numerosa la presenza azzurra nello Slam a Melbourne: undici gli italiani al via - infoitsport : Australian Open 2022, Novak Djokovic presente nell'entry-list ufficiale. Ci saranno esenzioni mediche? - infoitsport : Djokovic agli Australian Open: è nella lista dei partecipanti - infoitsport : Djokovic nella lista dei partecipanti all'Australian Open, non c'è Serena Serena Williams -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Novak Djokovic parteciperà aglidi Australia di tennis che si terranno dal prossimo 17 gennaio a Melbourne. Il nome del giocatore numero uno al mondo è nella lista ufficiale dei partecipanti. La partecipazione alla competizione ...Novak Djokovic è presente nella lista dei partecipanti al prossimo, primo Slam della stagione in programma a Melbourne dal 17 al 30 gennaio 2022. La partecipazione del serbo numero uno del mondo era in dubbio dopo il reiterato rifiuto di comunicare se ...Si dia inizio alle danze. C'era attesa relativamente alle entry-list dei tabelloni maschile e femminile degli Australian Open 2022. Non è mistero che la presenza del n.1 del mondo Novak Djokovic fosse ...Il numero uno ATP non beneficerà di eccezioni rispetto all'obbligo vaccinale. Manca solo Federer fra i Top 50. Nove gli italiani nel main draw ...