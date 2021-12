Nord Stream 2 | tra carte bollate e carri armati verso l’Ucraina

(Di martedì 7 dicembre 2021) Semaforo rosso (questa volta) da Berlino al2: la certificazione del gasdotto è stata ora sospesa e il gasdotto potrà essere messo in funzione solo dopo il completamento di questo processo. Lo ha detto una portavoce del ministero federale dell’economia e dell’energia. “La certificazione non è stata ancora completata. Fino a quando ciò non accadrà,2 non potrà essere messo in funzione”. Stando così le cose cadrebbe l’exit strategy immaginata da Mosca, ovvero far partire il tutto per pagare al massimo qualche multa in sanzioni. E al contempo gli Usa potrebbero avere il tempo per rafforzare le infrastrutture in Ucraina, dove la presenza deirussi si moltiplica. QUI BERLINO Un mese fa l’Agenzia federale di rete tedesca aveva annunciato che la ...

Ultime Notizie dalla rete : Nord Stream

Ha ritirato le sanzioni degli Stati Uniti contro il gasdotto2 dalla Russia all'Europa, anche se cerca ad ogni occasione di limitare la produzione di petrolio e gas degli Stati Uniti. L'...Rolling coverage of the latest economic and financial news. World stock markets rally as Omicron fears ease 15:21 World stock markets are rallying as concerns about the potential severity ...Virtual summit set to get under way in the next hour – follow all the latest news. 14:40 Before his virtual summit with Vladimir Putin, Joe Biden made a trip this morning to the World ...