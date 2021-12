Nasce Music Creators | Berichelli | “È un corso intensivo estremamente innovativo”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 7 dicembre 2021) Le lezioni si svolgeranno in presenza, nel pieno rispetto della vigente normativa anti-Covid e avranno luogo presso la sede del centro a Roma in Via dei Cessati Spiriti 89, nel Quartiere Appio-Latino, un peresperienziale e immersivo che si propone di offrire agli studenti un nuovo modo di concepire il rapporto tra mondo digitale e mondo reale in ambito artistico. I nuovi media non danno solo la possibilità di promuovere i propri progetti in modo immediato, economico e straordinariamente efficace ma, grazie alle nuove piattaforme di crowdfunding, ora consentono anche la possibilità di trovare nuove forme di sostentamento per iisti e danno vita a nuove professioni come quella delCreator. Isono gli artisti che ...