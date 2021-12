Michael Sheen dona i suoi guadagni in beneficenza: "Sono un attore non profit" (Di martedì 7 dicembre 2021) L'attore Michael Sheen ha svelato la sua decisione di donare la maggior parte dei suoi guadagni alle organizzazioni benefiche in cui crede. Michael Sheen ha annunciato che donerà la maggior parte dei suoi guadagni in beneficenza per aiutare le organizzazioni e le iniziative che sostiene. L'attore britannico ha annunciato la sua decisione in un'intervista rilasciata al magazine The Big Issue in cui svela quale è stato il punto di svolta che lo ha portato a questa decisione. La star di film come Frost/Nixon e della serie Prodigal Son ha recentemente donato 66.000 dollari per sostenere una borsa di studio a favore degli studenti gallesi che frequentano l'università di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 dicembre 2021) L'ha svelato la sua decisione dire la maggior parte deialle organizzazioni benefiche in cui crede.ha annunciato che donerà la maggior parte deiinper aiutare le organizzazioni e le iniziative che sostiene. L'britannico ha annunciato la sua decisione in un'intervista rilasciata al magazine The Big Issue in cui svela quale è stato il punto di svolta che lo ha portato a questa decisione. La star di film come Frost/Nixon e della serie Prodigal Son ha recentementeto 66.000 dollari per sostenere una borsa di studio a favore degli studenti gallesi che frequentano l'università di ...

