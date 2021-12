Germania, governo: firmato accordo coalizione Spd-Fdp-Verdi (Di martedì 7 dicembre 2021) I vertici di Spd, Fdp e Verdi hanno firmato l’accordo di coalizione per la formazione del nuovo governo. Il documento di 177 pagine è frutto del negoziato seguito alle elezioni politiche del 26 settembre. La firma segue il voto interno dei tre partiti sull’intesa e spiana la strada alla nomina di Olaf Scholz, domani, a nuovo cancelliere tedesco, dopo 16 anni di governo Merkel. Il nuovo governo di coalizione in Germania vuole ‘Osare più progresso’. Così si chiama infatti il programma firmato questa mattina. “Siamo alla partenza. Se il nostro lavoro come governo funzionerà bene come la nostra collaborazione ha funzionato nelle settimane passate, ci aspettano buoni tempi. Fin dall’inizio dovremo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) I vertici di Spd, Fdp ehannol’diper la formazione del nuovo. Il documento di 177 pagine è frutto del negoziato seguito alle elezioni politiche del 26 settembre. La firma segue il voto interno dei tre partiti sull’intesa e spiana la strada alla nomina di Olaf Scholz, domani, a nuovo cancelliere tedesco, dopo 16 anni diMerkel. Il nuovodiinvuole ‘Osare più progresso’. Così si chiama infatti il programmaquesta mattina. “Siamo alla partenza. Se il nostro lavoro comefunzionerà bene come la nostra collaborazione ha funzionato nelle settimane passate, ci aspettano buoni tempi. Fin dall’inizio dovremo ...

