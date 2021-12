È morto John Miles | il cantante inglese aveva 72 anni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 7 dicembre 2021) Èall’età di 72, chitarrista e tastierista celebre per la hit del 1976 “Music” e per le proprie collaborazioni con alcuni esponenti di spicco della scena rock britcaSettanta come Jimmy Page e Alan Parsons: a darne notizia è stata la famiglia dell’artista. “Siamo distrutti nell’annunciare cheè scomparso pacificamente dopo una brevissima malattia”, si legge nella nota diffusa ai media britci: “E’ stato un marito, padre e nonno amorevole, e a tutti noi mancherà più di quanto qualsiasi parola possa esprimere. Vi chiediamo gentilmente di rispettare la nostra privacy in questo momento estremamente difficile. Lui vivrà per sempre nei nostri cuori grazie la ...