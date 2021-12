Covid: Dap su vaccinati in carcere, 'oltre 90 per cento detenuti con almeno una dose'/Adnkronos (Di martedì 7 dicembre 2021) Palermo, 7 dic. (Adnkronos) - oltre il 90 per cento dei detenuti in Italia è stato vaccinato "almeno con la prima dose". Con punte che superano il cento per cento, come a Bolzano. Mentre oltre il 70 per cento dei detenuti ha fatto anche la seconda o la terza dose. Sono numeri record quelli che emergono dal Dap, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sulle vaccinazioni ai detenuti. L'Adnkronos ha potuto visionare i dati, regione per regione. Tra le regioni con il numero più basso di vaccinati, ma comunque con cifre record, spicca la Sicilia. Dove è stato vaccinato all'incirca l'80 per cento dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Palermo, 7 dic. () -il 90 perdeiin Italia è stato vaccinato "con la prima". Con punte che superano ilper, come a Bolzano. Mentreil 70 perdeiha fatto anche la seconda o la terza. Sono numeri record quelli che emergono dal Dap, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sulle vaccinazioni ai. L'ha potuto visionare i dati, regione per regione. Tra le regioni con il numero più basso di, ma comunque con cifre record, spicca la Sicilia. Dove è stato vaccinato all'incirca l'80 perdei ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Dap su vaccinati in carcere, 'oltre 90 per cento detenuti con almeno una dose'/Adnkronos (3)... - TV7Benevento : Covid: Dap su vaccinati in carcere, 'oltre 90 per cento detenuti con almeno una dose'/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Covid: Dap su vaccinati in carcere, 'oltre 90 per cento detenuti con almeno una dose'/Adnkronos... - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: 1) COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA Il numero di casi individuali identificati in EudraVigilance Numero di casi individu… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: 3) ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19) Il numero di casi individuali identificati in EudraVigilance per COVID-19 VACCINE? 4… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Dap Carcere Taranto, rivolta nel padiglione covid ... precisamente al quarto piano del nuovo padiglione covid. Erano circa le 21 quando un detenuto che ... Nei prossimi giorni il sindacato incontrerà a Roma i vertici del DAP per discutere il da farsi.

Taranto: altra tentata rivolta in carcere Denuncia Sappe ... poiché i detenuti rivoltosi erano positivi al covid. Il SAPPE, sindacato autonomo polizia ...penitenziaria è il primo responsabile di questa situazione poiché per compiacere i vertici del DAP, ha ...

Covid: Dap su vaccinati in carcere, 'oltre 90 per cento detenuti con almeno una dose'/Adnkronos (3) La Sicilia Covid: Dap su vaccinati in carcere, 'oltre 90 per cento detenuti con almeno una dose'/Adnkronos (3) E' "difficile", aggiunge De Gesu stabilire con certezza il numero di novax nelle carceri. "Perché non siamo in grado di sapere se qualche detenuto è contro il v ...

Carcere, Taranto: rivolta nel reparto Covid La denuncia del sappe: "il dap intervenga". 0 - Una rivolta scatenata da un detenuto che chiedeva di essere ricoverato è avvenuta lo scorso 5 dicembre al quarto piano del carcere di Taranto. Lo rende ...

... precisamente al quarto piano del nuovo padiglione. Erano circa le 21 quando un detenuto che ... Nei prossimi giorni il sindacato incontrerà a Roma i vertici delper discutere il da farsi.... poiché i detenuti rivoltosi erano positivi al. Il SAPPE, sindacato autonomo polizia ...penitenziaria è il primo responsabile di questa situazione poiché per compiacere i vertici del, ha ...E' "difficile", aggiunge De Gesu stabilire con certezza il numero di novax nelle carceri. "Perché non siamo in grado di sapere se qualche detenuto è contro il v ...La denuncia del sappe: "il dap intervenga". 0 - Una rivolta scatenata da un detenuto che chiedeva di essere ricoverato è avvenuta lo scorso 5 dicembre al quarto piano del carcere di Taranto. Lo rende ...