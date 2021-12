Calcio: Serie A. Giudice, sette giocatori squalificati per un turno (Di martedì 7 dicembre 2021) Una giornata per Malinovskyi, Dominguez, Milinkovic - Savic, Mancini, Zaniolo, Samir e Ceccaroni MILANO - Il Giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato sette ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) Una giornata per Malinovskyi, Dominguez, Milinkovic - Savic, Mancini, Zaniolo, Samir e Ceccaroni MILANO - Ilsportivo della Lega diA, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Sette giocatori squalificati per un turno Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato sette giocatori dopo le gare della 16ª giornata di Serie A. Salteranno il prossimo turno di campionato Malinovskyi (Atalanta), Dominguez (Bologna), Milinkovic - Savic (Lazio), Mancini e Zaniolo (Roma), Samir (Udinese) e Ceccaroni (Venezia). Per quanto ...

Ferrero, anche l'ex moglie Laura Sini è indagata Nell'inchiesta che ha portato all'arresto del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero , è indagata anche l'ex moglie Laura Sini . Per la donna il Gip ha disposto il divieto temporaneo di esercitare ...

La Rustica RRdP (calcio, Eccellenza), Colasanti: “La vittoria col Cantalice ci darà la spinta” ROMA - Ritorno alla vittoria. Il La Rustica RRdP è finalmente tornato al successo: la squadra del presidente Tonino D’Auria ha sconfitto a domicilio il Cantalice per 2-0 nel match andato in scena ...

