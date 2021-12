“Avrei sfondato tutto”, la concorrente del GF Vip fa chiarezza sul triangolo (Di martedì 7 dicembre 2021) Il triangolo composto da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran è il cuore narrativo del GF Vip 6, ecco cosa ne pensa Giulia Salemi che nella scorsa edizione è stata protagonista di una situazione simile. L’ex concorrente del Grande Fratello esprime un giudizio molto netto su quello che accade nell’edizione in corso Il tira e molla, le schermaglie amorose, tra Soleil Sorge ed Alex Belli, peraltro fresco sposo di Delia Duran, sono il cuore narrativo, ed il centro del gossip e dei commenti social, dell’edizione numero sei del Grande Fratello Vip. Una situazione che lascia sempre spazio e nuove sorprese e nuove verità. L’ultima in ordine di tempo è in ordine al fatto che Delia Duran ha lasciato la casa di Milano di Alex Belli. Una narrazione talmente avvincente da sembrare frutto di un copione già scritto. Il famoso copione di Fabrizio ... Leggi su ck12 (Di martedì 7 dicembre 2021) Ilcomposto da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran è il cuore narrativo del GF Vip 6, ecco cosa ne pensa Giulia Salemi che nella scorsa edizione è stata protagonista di una situazione simile. L’exdel Grande Fratello esprime un giudizio molto netto su quello che accade nell’edizione in corso Il tira e molla, le schermaglie amorose, tra Soleil Sorge ed Alex Belli, peraltro fresco sposo di Delia Duran, sono il cuore narrativo, ed il centro del gossip e dei commenti social, dell’edizione numero sei del Grande Fratello Vip. Una situazione che lascia sempre spazio e nuove sorprese e nuove verità. L’ultima in ordine di tempo è in ordine al fatto che Delia Duran ha lasciato la casa di Milano di Alex Belli. Una narrazione talmente avvincente da sembrare frutto di un copione già scritto. Il famoso copione di Fabrizio ...

