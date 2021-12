Auto difettate? Ecco i modelli protagonisti di piccoli - grandi problemi e ' richiami' in massa

(Di martedì 7 dicembre 2021) E un'entrata nella leggenda, protagonista non solo della storia (che ha attraversato per decenni, dopo essere nata nel 1938 sotto il Terzo Reich per volere di Adolf Hitler e grazie all'abilità di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Auto difettate

FormulaPassion.it

... protagonista nel film "Il Dormiglione", ha addirittura acceso il motore di un esemplare, al primo giro di chiavetta, nonostante l'fosse rimasta ferma, in una caverna, per duecento anni... ...... protagonista nel film "Il Dormiglione", ha addirittura acceso il motore di un esemplare, al primo giro di chiavetta, nonostante l'fosse rimasta ferma, in una caverna, per duecento anni... ...Sono sempre di più gli italiani che cercano l’auto sui siti specializzati e svolgono le pratiche in rete. Il rischio di essere imbrogliati dai rivenditori disonesti è cresciuto di conseguenza, sopratt ...ROMA - L’auto dei sogni è sempre dietro l’angolo, e acquistarla presso rivenditori online è diventato piuttosto diffuso. Allo stesso tempo però è aumentato il numero delle truffe: alcuni siti di annun ...