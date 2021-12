Ucraina: la popolazione continua a diminuire, ma per ora Kiev non farà un censimento ufficiale (Di lunedì 6 dicembre 2021) È stato recentemente pubblicato un documento delle Nazioni Unite che mette in luce il problema che affligge l’Ucraina con intensità crescente: il calo demografico. E purtroppo non è una novità, perché già da prima della pandemia gli analisti dell’ONU avevano predetto per Kiev una riduzione di un quinto degli abitanti entro il 2050. Ma ora le cose si sono aggravate, con il COVID e le svariate difficoltà che ha portato econ la strisciante guerra civile che sembra voler divampare definitivamente in un conflitto aperto. E se due anni fa c’era ancora la speranza che Volodymyr Zelensky, giovane e fuori dal giro degli oligarchi, avrebbe portato soluzioni concrete contro la corruzione e gli standard di vita troppo bassi se paragonati ai due grandi vicini (Unione Europea e la Federazione Russa), oggi nella società Ucraina domina la ... Leggi su strumentipolitici (Di lunedì 6 dicembre 2021) È stato recentemente pubblicato un documento delle Nazioni Unite che mette in luce il problema che affligge l’con intensità crescente: il calo demografico. E purtroppo non è una novità, perché già da prima della pandemia gli analisti dell’ONU avevano predetto peruna riduzione di un quinto degli abitanti entro il 2050. Ma ora le cose si sono aggravate, con il COVID e le svariate difficoltà che ha portato econ la strisciante guerra civile che sembra voler divampare definitivamente in un conflitto aperto. E se due anni fa c’era ancora la speranza che Volodymyr Zelensky, giovane e fuori dal giro degli oligarchi, avrebbe portato soluzioni concrete contro la corruzione e gli standard di vita troppo bassi se paragonati ai due grandi vicini (Unione Europea e la Federazione Russa), oggi nella societàdomina la ...

