Traffico Roma del 06-12-2021 ore 08:30 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sul Raccordo Anulare coda per Traffico e incidente lungo la carreggiata esterna tra Ardeatine e Prenestina e poi tra la Cassia Veientana e la Trionfale file in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina è più avanti tra Casilina e doppia fila e poi sulla diramazione Roma Sud Verso il raccordo anulare da Torrenova a Roma est è ancora cruda è lungo l’intero tratto Urbano della A24 in direzione della tangenziale est e sulla tangenziale est file tra Tiburtina e Salaria verso lo stadio Olimpico incolonnamenti in ingresso in città sulla Cassia sulla Flaminia qui anche per incidente sulla Salaria sulla Tiburtina sulla Casilina e sulla Appia code che ritroviamo sulla Pontina da Castel Romano a Castel di Decima in città incidente con ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sul Raccordo Anulare coda pere incidente lungo la carreggiata esterna tra Ardeatine e Prenestina e poi tra la Cassia Veientana e la Trionfale file in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina è più avanti tra Casilina e doppia fila e poi sulla diramazioneSud Verso il raccordo anulare da Torrenova aest è ancora cruda è lungo l’intero tratto Urbano della A24 in direzione della tangenziale est e sulla tangenziale est file tra Tiburtina e Salaria verso lo stadio Olimpico incolonnamenti in ingresso in città sulla Cassia sulla Flaminia qui anche per incidente sulla Salaria sulla Tiburtina sulla Casilina e sulla Appia code che ritroviamo sulla Pontina da Castelno a Castel di Decima in città incidente con ...

