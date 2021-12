Tomori: “All’andata li abbiamo messi in difficoltà. Ora vogliamo batterli e cercare di passare il turno” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Milan si gioca il passaggio del turno agli ottavi di finale di Champions League. A presentare la gara, insieme a Pioli, il difensore rossonero Fikayo Tomori. Queste le sue parole: “Speriamo di dedicare la qualificazione a Kjaer. Simon è parte del gruppo e della squadra sul campo. È molto triste quello che è successo, speriamo di poter giocare una buona stagione anche per lui”. Sul Liverpool: “vogliamo vincere, e penso che non sia questa la mentalità da dover ottenere. Domani vogliamo ottenere un buon risultato e daremo tutto per farlo. Non sarà facile, hanno un’ottima squadra, ma sappiamo di esserlo anche noi. Giocano un calcio intenso e di qualità, vengono da ottimi risultati sia in Premier che in Champions, ma abbiamo fatto un gran lavoro ultimamente, possiamo dargli filo da torcere. ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Milan si gioca il passaggio delagli ottavi di finale di Champions League. A presentare la gara, insieme a Pioli, il difensore rossonero Fikayo. Queste le sue parole: “Speriamo di dedicare la qualificazione a Kjaer. Simon è parte del gruppo e della squadra sul campo. È molto triste quello che è successo, speriamo di poter giocare una buona stagione anche per lui”. Sul Liverpool: “vincere, e penso che non sia questa la mentalità da dover ottenere. Domaniottenere un buon risultato e daremo tutto per farlo. Non sarà facile, hanno un’ottima squadra, ma sappiamo di esserlo anche noi. Giocano un calcio intenso e di qualità, vengono da ottimi risultati sia in Premier che in Champions, mafatto un gran lavoro ultimamente, possiamo dargli filo da torcere. ...

