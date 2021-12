Roma, violenta lite a Termini: con un coccio di bottiglia “squarcia” il volto al rivale (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una discussione per futili motivi, poi un eccesso di ira e un coccio di bottiglia sferrato con violenza contro il volto del rivale. E’ questo quello che è accaduto nella tarda serata di ieri in via Marsala, ma fortunatamente la scena è stata notata da una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma Macao che si trovava in strada nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio. E i militari sono prontamente intervenuti per evitare il peggio. Leggi anche: Roma. Armato di coltello semina il panico in piazza e minaccia i passanti: arrestato straniero Roma, litiga con un uomo e lo ferisce con un coccio di bottiglia I militari si sono immediatamente messi all’inseguimento dell’aggressore – un cittadino somalo di 31 anni, nella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una discussione per futili motivi, poi un eccesso di ira e undisferrato con violenza contro ildel. E’ questo quello che è accaduto nella tarda serata di ieri in via Marsala, ma fortunatamente la scena è stata notata da una pattuglia di Carabinieri della StazioneMacao che si trovava in strada nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio. E i militari sono prontamente intervenuti per evitare il peggio. Leggi anche:. Armato di coltello semina il panico in piazza e minaccia i passanti: arrestato straniero, litiga con un uomo e lo ferisce con undiI militari si sono immediatamente messi all’inseguimento dell’aggressore – un cittadino somalo di 31 anni, nella ...

