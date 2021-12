Marialuisa Jacobelli | “Molestie a Greta? Io l’avrei menato Sul calendario…”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Le parole della modella e conduttrice: "Il calendario? L’ho detto soltanto tre giorni fa a mio padre. Come l’ha presa? Ci sono stati momenti migliori"

L'hanno già ribattezzata 'l'anti Diletta Leotta '. Giornalista, conduttrice e influencer, mora e bomba sexy:è una delle donne del mondo del calcio più chiacchierate degli ultimi mesi e lei ci mette del suo, anche a suon di gossip. Intervistata da Un Giorno da Pecora , su Rai Radio1, la ...Da 'Un Giorno da Pecora'9 La conduttrice, influencer, giornalistaoggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha parlato del suo calendario 'hot', in uscita, e anche della presunta ...Le parole della modella e conduttrice: "Il calendario? L’ho detto soltanto tre giorni fa a mio padre. Come l’ha presa? Ci sono stati momenti migliori" ...Maria Luisa Jacobelli è protagonista del calendario 2022 di For Men Magazine: ecco chi è la giornalista, tra Instagram, Temptation Island e il gossip con Kylian Mbappé.