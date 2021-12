**M5S: Conte, agiremo come squadra, mai più in ordine sparso'** (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Avremo un Movimento capace di agire come squadra, nessun andrà più in ordine sparso". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Montecitorio. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Avremo un Movimento capace di agire, nessun andrà più in". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe, in conferenza stampa a Montecitorio.

Advertising

dellorco85 : 'Calenda-Italia Viva: in campo a Roma contro Pd se candida Conte' 5 dic. (askanews). L'unico obiettivo di Renzi e… - Patty_LAbbate : #M5S: CONFERENZA STAMPA CONTE ALLE 18 Roma, 6 dic. (Adnkronos) - Il presidente del M5S Giuseppe Conte terrà una con… - lucianonobili : “Il #M5S non andrà più sulla #Rai” tuonava, pochi giorni fa, il re dei penultimatum #Conte. Che ci fa, allora, il s… - gelsominoforna1 : RT @elevisconti: Se davvero Calenda sfida Conte ci sarà da ridere. Il PD e il M5S si troverebbero a dover chiedere i voti ai vituperatissim… - ninabecks1 : RT @herisson13: Conte non si presenterà à Roma1. La ragione? Il M5S non avrebbe votato per lui. ????? Amen -