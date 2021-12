Luca Laurenti, la “doppia vita” che nessuno conosce: di giorno conduttore, di notte… (Di lunedì 6 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Luca Laurenti è l’insostituibile “braccio destro” di Paolo Bonolis. Ma in pochissimi sanno che l’artista ha una grande passione e conserva da anni una “doppia vita”. Ecco di cosa si tratta. Il suo modo di parlare è diventato un segno distintivo che ha sempre divertito tutti, dai più grandi ai più piccoli. Impossibile dimenticare le Leggi su youmovies (Di lunedì 6 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è l’insostituibile “braccio destro” di Paolo Bonolis. Ma in pochissimi sanno che l’artista ha una grande passione e conserva da anni una “”. Ecco di cosa si tratta. Il suo modo di parlare è diventato un segno distintivo che ha sempre divertito tutti, dai più grandi ai più piccoli. Impossibile dimenticare le

Advertising

Adriano161093 : @MikyS03 Ho letto che Luca Laurenti non ci sarà nella prossima edizione e verrà sostituito da Marco Giusti, è vero? - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @eliodemaria: Questi sono i titoli SPAZZATURA: 'Luca Laurenti non c'è più': il tristissimo annuncio di Paolo Bonolis - eliodemaria : Questi sono i titoli SPAZZATURA: 'Luca Laurenti non c'è più': il tristissimo annuncio di Paolo Bonolis - CIAfra73 : @Gif_di_Tina Minchia: trovare una faccia disperata per Baglioni sarà un impresa. Forse ne metto una di Luca Laurent… - crocinoo : @LokiBaggins o Paolo Bonolis, Luca Laurenti e Jurgens -