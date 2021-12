Lino Banfi sulla malattia della moglie Lucia Zagaria: “Chiede di morire insieme” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lino Banfi è tornato a parlare della malattia della moglie Lucia Zagaria, affetta da Alzheimer. L’attore, ospite a Domenica In nella puntata del 5 dicembre, ha parlato della situazione particolare che sta vivendo in famiglia, commuovendo nuovamente il pubblico in studio e a casa con la sua storia, come aveva fatto già da ospite a Ballando con le Stelle. Vi raccomandiamo... Ballando con le Stelle, Lino Banfi racconta la malattia della moglie Lucia Come ha spiegato Banfi, sua moglie Lucia sta attraversando un momento molto ... Leggi su diredonna (Di lunedì 6 dicembre 2021)è tornato a parlare, affetta da Alzheimer. L’attore, ospite a Domenica In nella puntata del 5 dicembre, ha parlatosituazione particolare che sta vivendo in famiglia, commuovendo nuovamente il pubblico in studio e a casa con la sua storia, come aveva fatto già da ospite a Ballando con le Stelle. Vi raccomandiamo... Ballando con le Stelle,racconta laCome ha spiegato, suasta attraversando un momento molto ...

