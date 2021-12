Green pass mezzi pubblici e studenti, il Governo pasticcia le FaQ e pubblica una versione aggiornata: nessuna esenzione (se non per gli under 12) (Di lunedì 6 dicembre 2021) Green pass mezzi pubblici. Il Governo, nella giornata di domenica, pubblica sul proprio sito ufficiale, le attese delucidazioni in merito al decreto super Green pass approvato lo scorso 26 novembre. Ancora una volta l'esecutivo arriva in extremis, forse troppo, prima dell'entrata in vigore delle misure per fare chiarezza sui provvedimenti adottati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 dicembre 2021). Il, nella giornata di domenica,sul proprio sito ufficiale, le attese delucidazioni in merito al decreto superapprovato lo scorso 26 novembre. Ancora una volta l'esecutivo arriva in extremis, forse troppo, prima dell'entrata in vigore delle misure per fare chiarezza sui provvedimenti adottati. L'articolo .

Advertising

VittorioSgarbi : Ieri sulla tratta ferroviaria Milano -Varese sono state violentate due ventenni. C’è da sperare che i due aggressor… - borghi_claudio : Bravo a @MaurizioFugatti che sta protestando contro l'obbligo di green pass per i ragazzini che vanno a scuola. È… - borghi_claudio : @DOCTORWHO71 @Piero92443771 Si usiamo il vaccino antinfluenzale per chi lo desidera. Senza green pass e altre costr… - SaraxGreen : RT @AccanConfeserce: 'Io positivo avrei potuto girare tranquillamente ovunque con il mio Green Pass' - shirinakhondi : soprattutto uno dei pochi pezzi che mi ha confermato che 1) non sono folle a pensare che il green pass è il prologo… -