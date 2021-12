Final Fantasy XIV: Endwalker, verranno regalati 7 giorni di abbonamento gratis per scusarsi (Di lunedì 6 dicembre 2021) È stata rilasciata da qualche giorno l’early access di Final Fantasy XIV: Endwalker, e, alla luce dei grossi problemi di congestione dei server, il team di sviluppo ha annunciato che regalerà 7 giorni di abbonamento gratis a tutti gli account attivi al lancio ufficiale Coloro che han seguito la vicenda già sapranno che il lancio dell’early access di Endwalker (avvenuto lo scorso 3 dicembre) è stato accompagnato da grandi polemiche da parte della community, che hanno lamentato la presenza di code interminabili per entrare nei server e di problemi di connessione che obbligavano talvolta alcuni giocatori a iniziare daccapo la coda. Alla luce di questi importanti problemi, il team di sviluppo ha ufficialmente presentato le proprie scuse, annunciando che, al lancio ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 6 dicembre 2021) È stata rilasciata da qualche giorno l’early access diXIV:, e, alla luce dei grossi problemi di congestione dei server, il team di sviluppo ha annunciato che regalerà 7dia tutti gli account attivi al lancio ufficiale Coloro che han seguito la vicenda già sapranno che il lancio dell’early access di(avvenuto lo scorso 3 dicembre) è stato accompagnato da grandi polemiche da parte della community, che hanno lamentato la presenza di code interminabili per entrare nei server e di problemi di connessione che obbligavano talvolta alcuni giocatori a iniziare daccapo la coda. Alla luce di questi importanti problemi, il team di sviluppo ha ufficialmente presentato le proprie scuse, annunciando che, al lancio ...

_animulavagula : Raga che palle i final fantasy che palle la square che palle tuTTO - GiocareOra : Final Fantasy VII: The First Soldier Holiday Event aggiunge la decorazione dell'albero, modifiche alla mappa e altr… - GiocareOra : Suggerimenti per ottenere il titolo al massimo in Final Fantasy VII: The First Soldier - GeorgeGomes_14 : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy XIII-2 - Eclipse Composer: Mitsuto Suzuki - ItsYaGirlNova : 9. Favorite Game? Final Fantasy XII <3 -