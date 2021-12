Covid, ok Ema a monoclonale tocilizumab in malati gravi (Di lunedì 6 dicembre 2021) Via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema all’anticorpo monoclonale tocilizumab nei malati gravi di Covid-19. Il Comitato per i medicinali a uso umano Chmp dell’ente regolatorio Ue ha raccomandato di estendere l’indicazione del farmaco (RoActemra*, Roche) per includere il trattamento degli adulti con infezione da Sars-CoV-2 che stanno ricevendo un trattamento con corticosteroidi per via sistemica e che richiedono ossigeno supplementare o ventilazione meccanica. Il medicinale – ricorda l’agenzia – è già approvato nell’Unione europea per la terapia di patologie infiammatorie come artrite reumatoide, artrite idiopatica giovanile sistemica, poliartrite idiopatica giovanile, artrite a cellule giganti e sindrome da rilascio di citochine (Crs). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema all’anticorponeidi-19. Il Comitato per i medicinali a uso umano Chmp dell’ente regolatorio Ue ha raccomandato di estendere l’indicazione del farmaco (RoActemra*, Roche) per includere il trattamento degli adulti con infezione da Sars-CoV-2 che stanno ricevendo un trattamento con corticosteroidi per via sistemica e che richiedono ossigeno supplementare o ventilazione meccanica. Il medicinale – ricorda l’agenzia – è già approvato nell’Unione europea per la terapia di patologie infiammatorie come artrite reumatoide, artrite idiopatica giovanile sistemica, poliartrite idiopatica giovanile, artrite a cellule giganti e sindrome da rilascio di citochine (Crs). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

LinaVadal : RT @ilmessaggeroit: Via libera al farmaco anti-artrite Tocilizumab per i malati gravi di Covid. L'Ema: «Riduce il rischio di morte» https:/… - infoitsport : Covid: da Ema ok a antinfiammatorio RoActemra per pazienti gravi - Adnkronos : Via libera Chmp negli adulti che stanno ricevendo cortisonici per via sistemica e necessitano di assistenza respira… - SalvatoreMaior3 : RT @ilmessaggeroit: Via libera al farmaco anti-artrite Tocilizumab per i malati gravi di Covid. L'Ema: «Riduce il rischio di morte» https:/… - uboot96km : RT @ilmessaggeroit: Via libera al farmaco anti-artrite Tocilizumab per i malati gravi di Covid. L'Ema: «Riduce il rischio di morte» https:/… -