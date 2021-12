Che Tempo che fa, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto chiamano Maria De Filippi ma sbagliano numero (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nell'ultima puntata di Che Tempo che Fa Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno provato a fare gli auguri a Maria De Filippi ma hanno sbagliato numero. A Che Tempo che Fa gag involontaria di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, che vogliono fare gli auguri a Maria De Filippi ma sbagliano numero. Ieri la conduttrice di Canale 5 ha festeggiato i suoi 60 anni e il conduttore del programma di Rai3 e la comica piemontese avrebbero voluto farle gli auguri in diretta. Fare gli auguri a Maria De Filippi non è facile, come hanno imparato ieri a loro spese Fabio ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nell'ultima puntata di Cheche Fahanno provato a fare gli auguri aDema hanno sbagliato. A Cheche Fa gag involontaria di, che vogliono fare gli auguri aDema. Ieri la conduttrice di Canale 5 ha festeggiato i suoi 60 anni e il conduttore del programma di Rai3 e la comica piemontese avrebbero voluto farle gli auguri in diretta. Fare gli auguri aDenon è facile, come hanno imparato ieri a loro spese...

