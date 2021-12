Atletica, l'annuncio di Jacobs: "Torno in gara il 4 febbraio" (Di martedì 7 dicembre 2021) Il 4 febbraio sarà il giorno di Marcell Jacobs . Per quella data è infatti fissato il riTorno alle gare del campione olimpico dei 100 metri, che dopo l'impresa di Tokyo ha deciso di prendersi un ... Leggi su quotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Il 4sarà il giorno di Marcell. Per quella data è infatti fissato il rialle gare del campione olimpico dei 100 metri, che dopo l'impresa di Tokyo ha deciso di prendersi un ...

