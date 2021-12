Anziano ucciso in casa a coltellate, usata anche una motosega: la vittima aveva 82 anni (Di martedì 7 dicembre 2021) Terribile omicidio nella serata di lunedì 6 dicembre. Le notizie che arrivano da Milano, dove è avvenuto, sono ancora frammentarie: un uomo di 82 anni è stato trovato morto nel suo appartamento in una palazzina nel quartiere di Porta Romana ucciso da alcuni colpi di coltello e sembra anche di una motosega. Intanto è partita una caccia all’uomo da parte dei carabinieri. Anziano di 82 anni ucciso in casa L’82enne è stato ucciso nel suo appartamento al settimo piano di una palazzina. Sembra che, stando alle prime informazioni dei carabinieri, chi lo ha ucciso sarebbe entrato all’interno della casa attraverso un buco fatto sulla porta d’ingresso con una motosega. Poi, spiega ancora ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 7 dicembre 2021) Terribile omicidio nella serata di lunedì 6 dicembre. Le notizie che arrivano da Milano, dove è avvenuto, sono ancora frammentarie: un uomo di 82è stato trovato morto nel suo appartamento in una palazzina nel quartiere di Porta Romanada alcuni colpi di coltello e sembradi una. Intanto è partita una caccia all’uomo da parte dei carabinieri.di 82inL’82enne è statonel suo appartamento al settimo piano di una palazzina. Sembra che, stando alle prime informazioni dei carabinieri, chi lo hasarebbe entrato all’interno dellaattraverso un buco fatto sulla porta d’ingresso con una. Poi, spiega ancora ...

