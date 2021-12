Tuffi | Mondiali Juniores 2021 | Chiara Pellacani di bronzo dal trampolino tre metri

(Di lunedì 6 dicembre 2021) E’ arrivata la terza medaglia per l’Italia in questa edizionedeidi, di scena a Kiev (Ucraina). Dopo aver vinto l’oro nel team event e l’argento dal metro con Elisa Pizzini, la formazione tricolore può sorridere grazie ache ha conquistato ilnella gara daltrenella categoria Girls A. La 19enne romana ha totalizzato nella sua gara 425.00 punti, mettendo insieme come miglior tuffo il triplo e mezzo da 60.45. Una prestazione all’insegna della regolarità. A vincere è stata la tedesca Jette Mueller con 438.90 a precedere la russa Elizaveta Kuzina (437.30) e appunto l’azzurra. Nell’altro atto conclusivo odierno, ovvero la Finale dal metro Boys B, sesto e ottavo posto ...

Fari puntati anche su Matteo Santoro in campo maschile , capace lo scorso anno a 14 anni di mettersi al collo la medaglia d'oro agli Europei di Budapest in coppia proprio con Chiara Pellacani nel ...