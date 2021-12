Spezia-Sassuolo, le formazioni ufficiali (Di domenica 5 dicembre 2021) Il Sassuolo torna in campo dopo il 2-2 contro il Napoli e affronta in trasferta lo Spezia. Ecco le formazioni ufficiali del match: Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Sala, Maggiore; Manay, Nzola, Gyasi. All: Thago Motta. Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Ajan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Henrique ; Berardi, Scamacca, Defrel. All: Dionisi. FOTO: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 5 dicembre 2021) Iltorna in campo dopo il 2-2 contro il Napoli e affronta in trasferta lo. Ecco ledel match:(4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Sala, Maggiore; Manay, Nzola, Gyasi. All: Thago Motta.(4-3-3): Consigli; Muldur, Ajan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Henrique ; Berardi, Scamacca, Defrel. All: Dionisi. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

