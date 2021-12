Scacchi | Mondiale 2021 | Carlsen-Nepomniachtchi | la calma della settima partita

Leggi su oasport

(Di domenica 5 dicembre 2021) Va subito detto chiaramente: nellatraè successo molto poco. Se si potesse fare un paragone col ciclismo, è come se si fosse trattato di una specie di frazione di trasferimento di una qualsiasi corsa a tappe. E i due ne avevano ben donde, visto che avevano finito oltre la mezzanotte la. Per la quarta volta è stata giocata laSpagnola, e per la seconda voltaha scelto di giocare un impianto leggermente inferiore dell’anti-Marshall con 8. a4, quello con 8… Tb8, senza che però questo gli creasse particolari problemi. Come linea è parsa a molti l’anticamera di quel che poi s’è visto, una patta senza reale colpo ferire. Vale la pena soffermarsi su un paio di mosse: 17. d4 e 18. cxd4 ...