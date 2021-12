Sacchi non ha dubbi: "Il Napoli non è a fine corsa, ma sarà importante una cosa" (Di domenica 5 dicembre 2021) Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport riguardanti il Napoli e la corsa allo scudetto in Serie A. "L’Inter è quella che sta meglio, contro la Roma ha dato una dimostrazione di forza impressionante. Ho visto un collettivo: tutti si muovevano seguendo i giusti tempi, gli spazi venivano attaccati correttamente, le verticalizzazioni erano micidiali. E poi il pressing è stato fatto con frequenza". October 11, 2019, Trento, Italy: ARRIGO Sacchi attends ‘Il Festival dello"Il Napoli ha pagato le tante assenze ed ha comunque lottato fino in fondo. I ragazzi di Spalletti non sono a fine corsa. Hanno qualità, hanno una buona manovra, hanno coraggio e dunque si possono risollevare. ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 5 dicembre 2021) Arrigo, ex allenatore del Milan tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport riguardanti ile laallo scudetto in Serie A. "L’Inter è quella che sta meglio, contro la Roma ha dato una dimostrazione di forza impressionante. Ho visto un collettivo: tutti si muovevano seguendo i giusti tempi, gli spazi venivano attaccati correttamente, le verticalizzazioni erano micidiali. E poi il pressing è stato fatto con frequenza". October 11, 2019, Trento, Italy: ARRIGOattends ‘Il Festival dello"Ilha pagato le tante assenze ed ha comunque lottato fino in fondo. I ragazzi di Spalletti non sono a. Hanno qualità, hanno una buona manovra, hanno coraggio e dunque si possono risollevare. ...

