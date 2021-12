Riforma Irpef, la sottosegretaria Guerra: “La distribuzione dei risparmi mi preoccupa. Non vedo necessità di tagliare tasse ai redditi alti” (Di domenica 5 dicembre 2021) “Quello che mi preoccupa è la distribuzione dei risparmi. Il taglio dell’Irpef da 7 miliardi è il frutto di un compromesso: noi avremmo voluto intervenire solo sul cuneo fiscale che grava sul lavoro, ma la maggioranza ha scelto invece di intervenire sugli scaglioni. Così facendo, un effetto trascinamento anche sui redditi alti è inevitabile”. Maria Cecilia Guerra, sottosegretaria al ministero dell’Economia in quota Leu, non nasconde le perplessità sugli effetti dell’intesa di maggioranza per la riduzione delle imposte che scatterà dal 2022. E sulla bocciatura in consiglio dei ministri di quello che è stato definito “contributo di solidarietà” da parte di chi guadagna oltre 75mila euro. Il “contributo”, va chiarito, non avrebbe tolto soldi di tasca a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) “Quello che miè ladei. Il taglio dell’da 7 miliardi è il frutto di un compromesso: noi avremmo voluto intervenire solo sul cuneo fiscale che grava sul lavoro, ma la maggioranza ha scelto invece di intervenire sugli scaglioni. Così facendo, un effetto trascinamento anche suiè inevitabile”. Maria Ceciliaal ministero dell’Economia in quota Leu, non nasconde le perplessità sugli effetti dell’intesa di maggioranza per la riduzione delle imposte che scatterà dal 2022. E sulla bocciatura in consiglio dei ministri di quello che è stato definito “contributo di solidarietà” da parte di chi guadagna oltre 75mila euro. Il “contributo”, va chiarito, non avrebbe tolto soldi di tasca a ...

