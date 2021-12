Pallamano femminile, Serie A 2021-2022: Brixen Südtirol resta in vetta senza problemi (Di domenica 5 dicembre 2021) Brixen Südtirol si conferma al comando della Serie A femminile di Pallamano. Le altoatesine, leader dopo il pareggio con la Jomi Salerno, si confermano al vertice con un punto sulle campane che hanno letteralmente abbattuto le atlete della Cellini Padova. Iniziamo proprio con le atlete di Bressanone che hanno vinto per due punti contro Cassa Rurale Pontinia. 30 a 28 è stato il risultato finale a favore delle padrone del campionato che ancora una volta hanno ringraziato Giada Babbo, decisiva nel finale. Dominio, invece, per Salerno che ha siglato un pesantissimo 36-19 che regala la settima gioia in nove partire. ‘Scendiamo’ in classifica con un pareggio tra Ac Life Style Erice ed Ariosto Ferrara. Questa è stata senza dubbio la partita più equilibrata con il risultato di 29-29. Yudica è ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021)si conferma al comando delladi. Le altoatesine, leader dopo il pareggio con la Jomi Salerno, si confermano al vertice con un punto sulle campane che hanno letteralmente abbattuto le atlete della Cellini Padova. Iniziamo proprio con le atlete di Bressanone che hanno vinto per due punti contro Cassa Rurale Pontinia. 30 a 28 è stato il risultato finale a favore delle padrone del campionato che ancora una volta hanno ringraziato Giada Babbo, decisiva nel finale. Dominio, invece, per Salerno che ha siglato un pesantissimo 36-19 che regala la settima gioia in nove partire. ‘Scendiamo’ in classifica con un pareggio tra Ac Life Style Erice ed Ariosto Ferrara. Questa è statadubbio la partita più equilibrata con il risultato di 29-29. Yudica è ...

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano femminile Pallamano A2F: l'Aretusa ospita l'Erice Torna dopo quasi un mese di sosta la Serie A2 femminile e l'Aretusa riceverà l'Erice per la quarta di andata. Entrambe le formazioni, insieme con il Flavioni, si trovano al secondo posto del girone D, a due punti dalla capolista Teramo, per un ...

I campioni dello sport trentino sponsor dei vaccini: 'Atto di responsabilità per tornare a una vita normale' Per la pallamano Pressano ecco l'allenatore Alessandro Fusina e il dirigente Luca Zadra. All'hub ...di Cycling team C5 maschile Alessandro Coden e le ragazze del team Trentino Cycling Academy femminile.

Pallamano femminile, Mondiali 2021: pronostici rispettati con le prime ammesse alla seconda fase OA Sport Pallamano femminile, Serie A 2021-2022: Brixen Südtirol resta in vetta senza problemi Brixen Südtirol si conferma al comando della Serie A femminile di pallamano. Le altoatesine, leader dopo il pareggio con la Jomi Salerno, si confermano al vertice con un punto sulle campane che hanno ...

L’Handball Erice pareggia col Ferrara, il PalaCardella è ancora tabù L’Handball Erice non riesce a sfatare il tabù del PalaCardella e pareggia 29-29 col Ferrara nella nona giornata di A1 femminile di pallamano. The post L’Handball Erice pareggia col Ferrara, il PalaCar ...

