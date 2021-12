PALERMO-MONOPOLI, ODJER E FELLA DAL 1?: LE FORMAZIONI UFFICIALI (Di domenica 5 dicembre 2021) Le FORMAZIONI UFFICIALI di PALERMO-MONOPOLI, match in programma alle ore 20:30 e valido per la 17a giornata del campionato di Serie C Leggi su mediagol (Di domenica 5 dicembre 2021) Ledi, match in programma alle ore 20:30 e valido per la 17a giornata del campionato di Serie C

Advertising

chicco288 : RT @PalermoCalcMerc: ? Palermo-Monopoli: Ecco gli 11 rosanero - PalermoCalcMerc : ? Palermo-Monopoli: Ecco gli 11 rosanero - PalermoCalcMerc : ? Palermo-Monopoli: Ecco gli 11 rosanero - Mediagol : Serie C-Girone C, Palermo-Monopoli: diretta testuale di - PEFIORENTINA : ????????????Calcio tonight Serie A 19.45 Juventus v Genoa Serie B 19.30 Alessandria v Cittadella Serie C Group C Palermo v Monopoli -